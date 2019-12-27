شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الدولار قرب أعلى مستوى فى 6 أشهر مقابل الين اليابانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حوم الدولار قرب أعلى مستوى فى ستة أشهر مقابل الين اليابانى بينما صعد الدولار الأسترالى لأقوى مستوياته منذ يوليو بدعم من انحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وقلص التفاؤل المحيط بآفاق اتفاق المرحلة واحد التجارى الطلب على عملات الملاذ الآمن مثل الين، لكن فى ظل أجواء العطلة التى تخيم على أسواق العملات العالمية بعد عيد الميلاد يوم الأربعاء، فإن نشاط التداول بصفة عامة كان فاترا فى معظمه.

وقالت بكين يوم الأربعاء إنها على اتصال وثيق مع واشنطن بشأن حفل توقيع اتفاق التجارة، بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه سيحضر مع نظيره الصينى شى جين بينغ حفلا لتوقيع الاتفاق.

وأثناء الليل، ارتفع الدولار مقابل العملة اليابانية التى تُعتبر ملاذا آمنا إلى 109.68 ين، وهو أعلى مستوى فى أسبوع ولا يبعد كثيرا عن مستوى 109.73 ين وهو مستوى الذروة الذى بلغته العملة الأمريكية فى أواخر مايو وسجلته فى وقت سابق من الشهر الجارى، وفى أواخر التعاملات الآسيوية، بلغ الدولار 109.50 ين منخفضا 0.1% خلال الجلسة.

وصعد الدولار الأسترالى الشديد التأثر بالتجارة مقابل نظيره الأمريكى إلى 0.6956 دولار أمريكى، وهو أعلى مستوياته فى 5 أشهر.

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وسجل اليورو مقابل العملة الأمريكية فى أحدث تعاملات 1.1118 دولار ليرتفع 0.2 % خلال الجلسة.

وانخفض اليوان الصينى مقابل الدولار يوم‭ ‬ الجمعة إذ يتعرض لضغوط جراء طلب الشركات على الدولار وتكهنات بخفض محتمل لمتطلبات احتياطيات البنوك قبيل العام الجديد.

وتراجع اليوان فى تعاملات الأسواق الخارجية 0.1 % ليجرى تداوله عند 6.9967 يوان للدولار.

وفى أنحاء أخرى، جرى تداول الجنيه الاسترلينى عند 1.2993 دولار بارتفاع طفيف عن المستويات التى سجلها قبل عطلة عيد الميلاد لكن العملة البريطانية تظل أقل كثيرا من ذروة بلغتها فى 13 ديسمبر عند 1.3514 دولار.