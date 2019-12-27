شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأوروبية لمستوى قياسى جديد بمستهل تعاملات الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسى جديد يوم الجمعة، فى الوقت الذى يظل فيه المستثمرون متفائلين بشأن تحسن الاقتصاد العالمى بعد مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية الإيجابية من الصين ومؤشرات تزداد قوة بشأن توقيع اتفاق تجارى أولى بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش، وبلغ المؤشر حاليا مستوى قياسيا مرتفعا لثلاث جلسات على التوالى فى أسبوع قصير بسبب عطلة.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع أرباح الشركات الصناعية فى الصين بأسرع وتيرة فى ثمانية أشهر فى نوفمبر، ويُضاف النبأ إلى موجة ارتفاع أوسع نطاقا، تلقى الدعم من اتفاق تجارى أولى بين الولايات المتحدة والصين وآمال بخروج أكثر سلاسة لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت بكين هذا الأسبوع إنها على اتصال وثيق مع واشنطن بشأن اتفاق المرحلة واحد بين البلدين، عقب تصريحات للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن إقامة حفل توقيع رسمي.

ومن المتوقع على نطاق واسع توقيع الاتفاق فى مطلع يناير.

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تراجع المؤشر نيكى اليابانى لكن السوق الأوسع نطاقا ارتفعت يوم الجمعة، وتتجه صوب اختتام الربع بأكبر مكاسب منذ 2017 فى ظل تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ونزل المؤشر نيكى القياسى 0.36 % إلى 23837.72 نقطة، بيد أن نحو نصف الخسائر جاءت من فاست للتجزئة التى تمثل وزنا كبيرا غير متناسب بنحو 10% من المؤشر.

وما زال نيكى غير بعيد عن أعلى مستوى فى 14 شهرا البالغ 24901 نقطة الذى لامسه فى أوائل ديسمبر، ومع بقاء جلسة تداول واحدة فى العام فإنه قد يسجل أفضل أداء فصلى فى عامين.

وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.11 % إلى 1733.18 نقطة، فيما زاد عدد الأسهم الرابحة على عدد الأسهم الخاسرة بواقع 71 إلى 29، وهو معدل مرتفع نسبيا بالمقارنة مع المكاسب المحدودة التى حققها توبكس.