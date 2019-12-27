شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم الجمعة 27-12-2019 بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر
وسجل سعر الباذنجان الأبيض من 2-3.5 جنيه، وبلغ سعر الفلفل الرومى البلدى ما بين 3-6 جنيهات، وسجل سعر الفلفل الرومى الصوب 6 جنيهات، وتراوح سعر الفلفل الحامى البلدى بين 2.5-4.5 جنيه، وبلغ سعر الفلفل الألوان ما بين 7-11 جنيه، وبلغ سعر الملوخية من 4 – 5 جنيه، وبلغ سعر الخيار البلدى ما بين 3–5 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 4 – 7 جنيهات، وسجل سعر البسلة بين 9-13 جنيه.
أسعار البرتقال البلدى تتراوح بين 1.5-3 جنيهات، و البرتقال السكرى ليتراوح بين 1.5-3.5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 2 – 3 جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 1.5-4جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو.
الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضى بين 30-50%.
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