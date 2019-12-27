شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوياتها على الإطلاق بعد مكاسب قياسية فى وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لأعلى مستوياتها على الإطلاق ،لتواصل مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي ، فى ظل معنويات قوية تسيطر على المستثمرين ، بعد مكاسب قياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 08:48 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق ،وأنهي المؤشر جلسة الثلاثاء مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة ليواصل مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي ، مسجلا مستوي قياسي جديد ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

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ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.3% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.5% ،وسجل مستوي قياسي جديد عند 3,240.08 نقطة.

تواصل الأسهم تحقيق مكاسب قياسية ، بفضل اتفاق التجارة الأخير بين الولايات المتحدة والصين ،حيث يعكف المسؤولين فى أكبر اقتصادين فى العالم على صيغة صفقة المرحلة الأولى من الاتفاق ،حتى يتم توقيعها خلال أوائل كانون الثاني/يناير المقبل.

وذكرت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس أن بكين على اتصال وثيق مع واشنطن بشأن توقيع الاتفاقية التجارية الأولية ،وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الثلاثاء إن الصفقة تمت ،وأضاف بأنه سيكون هناك حفل لتوقيع الصفقة مع الزعيم الصيني " شي جين بينغ".

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.3% ،فى ألمانيا صعد مؤشر داكس بأكثر من 0.4 % ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ،و فى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.35%.