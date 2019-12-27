شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلي عن أعلى مستوى فى 7 أسابيع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة ، لتتخلي عن أعلى مستوى فى سبعة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكن تظل الأسعار بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.25% إلى 1,507.34$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,510.79$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,514.13$ الأعلى منذ 4 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.8% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

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على صعيد تعاملات هذا الأسبوع ، ارتفعت أسعار الذهب حتى الآن بنسبة 1.9% ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل آب/أغسطس الماضي.

دعم هذا المكسب الأسبوعي الأكبر فى نحو خمسة أشهر ، هبوط مستويات العملة الأمريكية ، بالإضافة إلى تعزيز المستثمرين مراكز الأصول الآمنة قبل نهاية العام.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 17% على مدار تعاملات هذا العام ، بأكبر مكسب سنوي منذ عام 2010 ،مع تركيز المستثمرين على شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل تفاقم الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ،وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 3.51 طن متري ، ليرتفع الإجمالي إلى 892.37 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.