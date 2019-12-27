شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يلامس أول الأهداف– تحليل - 27-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بتشكيله للموجات الصاعدة لنلاحظ ملامسته للهدف الأول والمتمركز عند 955.00 معززا بذلك سيطرة الميل الصاعد والمتوقع سابقا, نتوقع باستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باقترابه من مستوى 80, تجاوز السعر للحاجز الحالي ليبدأ باستهداف مستويات إيجابية جديدة قد تبدأ من 985.00 و 1025.00 على التوالي.

كذلك من العوامل المؤكدة للاستمرارية الإيجابية تمركز المتوسط المتحرك 55 دون الدعم الإضافي المتمثل بمستوى 915.00 ليزيد من قوته أمام التداولات الصاعدة لحين الوصول نحو الأهداف المقترحة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 935.00 و 985.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد