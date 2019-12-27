شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يحقق الهدف الأول– تحليل -27-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم امتدت تداولات النحاس مؤخرا بشكل إيجابي قوي مسجلا بذلك الهدف الرئيسي الأول والمستقر عند 2.8380 ليضغط بذلك على مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي, لاستئناف تسجيل الأهداف يتطلب من السعر القفز فوق هذا الحاجز والثبات فوقه, ليمكنه ذلك من الوصول قريبا نحو 2.8790 و 2.9200 على التوالي.

نتوقع تشكيل مستوى 2.7500 لدعم إضافي ليؤكد بدوره احتجاز التداولات ضمن النطاق الصاعد, بالإضافة إلى وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء, ليسهل مهمة تجميع العزم الإيجابي الإضافي خلال التداولات الحالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7800 و 2.8790

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد