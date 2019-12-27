الباوند مقابل الين يبدأ بنشاط إيجابي جديد-تحليل - 27-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بالتخلص من الضغوط السلبية ليحافظ بذلك على استقراره ضمن محاور القناة الصاعدة لنلاحظ استغلال ثباته فوق مستوى 141.00 وبدء تشكيله لاندفاع صاعد بتسجيله لمستوى 143.25 تقريبا.
كذلك اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 يؤكد تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليزيد ذلك من فرص وصوله نحو الحاجز المستقر عند 143.80 وبتجاوزه قد تمتد التداولات قريبا نحو 145.10 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي الأول للميل الصاعد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.35 و 143.75
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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