اليورو مقابل الين يجدد النشاط الايجابي- تحليل - 27-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج تخلصه من سيطرة الميل التصحيحي الهابط بتقديمه لثبات واضح فوق الدعم المستقر عند 121.05 مجددا بذلك نشاطه الإيجابي بانجذابه نحو 122.05, كذلك الثبات المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة يدعونا لترجيح التداولات الإيجابية من جديد لنتوقع تقديمه لضغط قوي على الحاجز المتمركز عند 122.45 خلال التداولات القريبة.
نشير هنا إلى أن استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي تحديدا بمحاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء, قد يزيد فرص اختراق السعر للحاجز المذكور سابقا ليبدأ باستهداف مستويات إيجابية جديدة بوصوله نحو 122.85 و 124.30 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.40 و 122.45
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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