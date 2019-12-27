شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع لليوم الخامس بصدد التخلي عن مستويات 7,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الخامس على التوالي ، فى طريقها للتخلي مرة أخرى عن مستويات 7,000$ ، بفعل ضعف مستويات الطلب الاستثماري على أكبر عملة مشفرة فى العالم ، فى ظل عزوف مستثمري المؤسسات والتجزئة عن المخاطرة مع اقتراب نهاية العام الجاري.

فى بورصة "بتستامب" تراجعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 36$ بما يعادل نسبة 0.5% إلى 7,159$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 7,195$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 7,229$.

فقدت العملة المشفرة الرائدة "البتكوين" بالأمس نسبة 0.2% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، بفعل ضعف مستويات الطلب الاستثماري.

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فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة حوالي 2 مليار$ إلى إجمالي 190 مليار$ ، مع استمرار تراجع أسعار البتكوين ومعظم العملات الرئيسية الأخرى.

يعد العامل الأساسي فى هبوط أسعار البتكوين فى الوقت الحالي ،ضعف مستويات الطلب الاستثماري ، فى ظل عزوف مستثمري المؤسسات والتجزئة عن المخاطرة قبل نهاية العام الجاري.

لم يتحسن طلب العملة المشفرة من قبل المؤسسات ،بالرغم من تركيز معظم الشركات الكبرى على جذب تلك الفئة من المستثمرين ،من خلال تقديم مختلف منتجات تداول الأصول الرقمية.

أطلقت الكثير من الشركات منتجات التشفير المختلفة للمستثمرين المحترفين ، غير إنه يبدو حتى الآن أن معظم هؤلاء المستثمرين لا يثقون فى مستقبل البتكوين والعملات المشفرة الأخرى.