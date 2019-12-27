شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مستفيدا من هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية ، تضررا من انخفاض عوائد السندات فى الولايات المتحدة ، والعملة الموحدة بصدد تحقيق مكسب أسبوعي هو الرابع خلال الخمسة أسابيع الأخيرة.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.25% إلى 1.1122$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1095 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1092$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.1066$.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.15% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى مستويات الدولار الأمريكي ،تحت ضغط تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.849%.

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" حتى الآن ارتفاعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تحقيق رابع مكسب أسبوعي خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، بدعم التصريحات الأخيرة "لكريستين لاغارد" رئيسة المركزي الأوروبي.

كشفت لاجارد عن تراجع المخاطر السياسية والحمائية ونقط الضعف فى الأسواق الناشئة ، وأشارت إلى أن اقتصاد أوروبا فى طريقه للنمو المنتظم خلال العام المقبل.