شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاتينيوم بصدد استأنف مكاسبها الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في ستة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها في ثلاثة أشهر وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ السادس من كانون الأول/ديسمبر الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع تسعير الأسواق لتطورات اتفاق المرحلة الأولى بين واشنطون وبكين.

في تمام الساعة 04:43 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.54% لتتداول حالياً عند 951.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 945.98$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى مستويات 97.44 مقارنة بالافتتاحية عند 97.54.

هذا وتشهد الأسواق المالية خلال الأسبوع الجاري الذي حمل في طياته عطلات أعياد الميلاد، تداولات متقلبة نسبياً مع ضعف مستويات السيولة في الأسواق المالية، بينما تتوجه الأنظار لتطورات اتفاق المرحلة الأولى بين الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً والذي تم التوصل في منتصف هذا الشهر ومن المرتقب أن يتم التوقيع عليها مع مطلع العام المقبل 2020.

ونود الإشارة، لكون وزارة التجارة الصينية أعلنت أمس الخميس أن بكين وواشنطون على اتصال وثيق فيما يتعلق بتوقيع المرحلة الأولي من الاتفاق التجاري، وذلك مع أفادت الوزارة بأن الطرفين لا يزالان يناقشان الإجراءات اللازمة قبل التوقيع عليه، وجاء ذلك عقب ساعات من أعرب المتحدث باسم الخارجية الصينية الأربعاء الماضي عن كون بلاده والولايات المتحدة على اتصال وثيق في الوقت الراهن، بما في ذلك ممثلي الطرفين على الجانب الاقتصادي والتجاري وأنهم يعملون على الاتفاق حول الترتيبات المتعلقة بتوقيع اتفاق المرحلة الأولى.

ويذكر أن تصريحات المتحدث باسم الخارجية الصينية كانت تعد الأولى رسمياً من قبل الجانب الصيني حيال الاتفاق منذ إعلان واشنطون عن التوصل لاتفاق مؤخراً، مع العلم، أن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قد نوه مسبقاً بأن تفاصيل اتفاق المرحلة الأولى سيتم الإعلان عنها عقب توقيع الاتفاق دون الإفادة بالمزيد من التفاصيل آنذاك.

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ويأتي إعلان وزارة التجارة الصينية وتصريحات المتحدث باسم الخارجية الصينية عقب ساعات من أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي عن إجراء حفل لتوقيع الاتفاق مع نظيره الصيني شي جينبينج وأفادته آنذاك بأنه قد تم الانتهاء من الاتفاق ولكن يتم حالياً ترجمته، وفي نفس السياق، فقد نوه أيضا الرئيس الأمريكي السبت الماضي لكون البلدان سيوقعان "قريباً جداً" على الصفقة.

ويذكر أن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة أعلنت قي مطلع هذا الأسبوع أنها ستخفض الرسوم الجمركية على وارداتها لأكثر من 850 منتجاً على مرحلتان، وجاء ذلك عقب أفادت الرئيس الأمريكي ترامب الجمعة الماضية بأنه أجرى "حديث جيد للغاية" مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج، حول المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في وقت سابق من الشهر الماضي كشف مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني (WPIC) عن تقريره الفصلي للبلاتينيوم والذي تضمن توقعات المجلس الكاملة للعام الجاري 2019 والتوقعات الأولية للعام المقبل 2020، حيث أفاد تقرير الربع الثالث أن المجلس يتوقع خلال العام الجاري عجز 30 ألف أونصة مقارنة بتوقعاته السابقة في تقرير الربع الثاني بفائض 345 ألف أونصة.

وأرجع مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني توقعاته بالعجز للزيادة الموسعة في الطلب من قبل صناديق الاستثمار والتي قدرها بنسبة 12% والتي ستعوض انخفاض الطلب المتوقع في قطاعات السيارات والشحنات والتي قدرها بنسبة 5% وفي المجوهرات 6% بالإضافة إلى الصناعة 1%، وسط إبقائه على توقعاته بنمو العرض بنسبة 2% خلال مجمل العام الجاري 2019.

وفي نفس السياق، أفاد مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني بأن العرض من قبل قطاع التعدين ارتفع بنسبة 1% مع نمو مشاريع التعدين، وذلك مع ترجيحه بأن ذلك النمو في الأساس يعود إلى عمليات تكرير المعادن في خطوط المعاملة التي تم إنشائها في عام 2018 والتي ساهمت في ارتفاع إعادة تدوير البلاتينيوم بنسبة 3%، وذلك على الرغم من أسعار البلاتينيوم المنخفضة خلال معظم 2019 أدى لانخفاض إعادة تدوير المجوهرات.

وجاءت التوقعات الأولية للمجلس لعام 2020 بفائض قدره 670 ألف أونصة، ما عكس التوقعات بانخفاض العرض 1% وتراجع 10% في الطلب ويرجع ذلك في الأغلب لانخفاض الطلب على الاستثمار، مع العلم، أنه من المتوقع أن يكون أعلى بكثير من متوسط الخمسة أعوام الماضي، إلا أنه ليس من المتوقع أن تكرر صناديق الاستثمار الطلب لمستوي القاسي مثل هذا العام، ومن المتوقع تراجع العرض من المناجم 2% عن 2018.