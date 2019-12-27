شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع بفعل تراجع الدولار نهاية العام .. وتراجع الفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف إلى أعلى مستوياتها في نحو شهرين اليوم الجمعة، وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعى فى أكثر من أربعة أشهر، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار ويتحوط فيه المستثمرون من المخاطر قبيل نهاية العام.

وبلغ الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوياته منذ الرابع من نوفمبر عند 1513.88 دولار للأوقية (الأونصة) وصعد 0.1 % إلى 1512.81 دولار للأوقية، في الأسبوع، ربح الذهب ما يزيد عن اثنين بالمئة مسجلا أفضل أداء منذ أوائل أغسطس.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1517.60 دولار للأوقية.

وقال جيفرى هالي كبير محللي السوق في آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا "هناك عمليات تحوط من المخاطر فى السوق قبيل نهاية العام. اخترقنا مستوى 1485 دولارا، مما أطلق على الأرجح عمليات شراء لوقف الخسائر ودفع الذهب للارتفاع إلى 1500 دولار فى وقت جذاب للسيولة من العام حين تقل أحجام التداول عن المعتاد".

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وبعيدا عن أنباء حول أن روسيا تدرس استثمار جزء من صندوق الثروة الوطنى فى الذهب، قدم تراجع الدولار قليلا مقابل سلة من العملات الدعم للمعدن الأصفر، إذ يقلص ذلك تكلفته على حائزى العملات الأخرى.

كان وزير المالية الروسى أنطون سيليانوف قال يوم الثلاثاء إنه يرى أن الاستثمار في المعدن النفيس أكثر استدامة فى الأمد الطويل من الأصول المالية.

ويمضى الذهب على مسار تحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010، إذ ربح نحو 18 % منذ بداية العام الجارى، بفضل حرب التجارة المستمرة منذ 17 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 % إلى 17.85 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.4 % إلى 950.50 دولار، ويتجه المعدنان لتحقيق أفضل أداء أسبوعى منذ أواخر أغسطس، وتقدم البلاديوم 0.4 % إلى 1908.58 دولار للأوقية.