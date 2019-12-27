شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 27-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار مقابل الفرنك على ثباته دون مستوى 0.9836، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع سلبي ننتظر أن تحفز السعر على استئناف التداولات السلبية.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً على المدى اللحظي، والذي يستهدف مستوى 0.9712 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.9836 لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9740 والمقاومة 0.9850
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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