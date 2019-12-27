شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الارتفاع – تحليل - 27-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الميل الصاعد ليزحف تدريجياً نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 0.7015، والذي يمثّل مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% للانخفاض من 0.8135 إلى 0.6669، مما يعني بأن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة التصحيحية الصاعدة لتصل إلى 0.7229 على المدى القريب.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم السعر من الأسفل، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق 0.6780.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6900 والمقاومة 0.7015

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد