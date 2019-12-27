شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يصل إلى المقاومة – تحليل - 27-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر عقود خام برنت من الوصول إلى مقاومة القناة الصاعدة، وقد يشهد بعض الميل الهابط المؤقت بتأثير سلبية مؤشر ستوكاستيك قبل استئناف الاتجاه الصاعد من جديد.

وبشكل عام، نحن نرجّح استمرار سيطرة الاتجاه الإجمالي الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 65.40 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي التالي يمتد إلى 68.95.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.40 والمقاومة 68.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد