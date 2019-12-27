شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزحف نحو الأعلى – تحليل - 27-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط مزيد من الميل الصاعد ليقترب من حاجز 62.00 دولار، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً على المدى اللحظي والقصير، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، مع التذكير بأن أهدافنا المتوقعة تبدأ عند 62.40 ثم 63.10 على المدى القريب.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 60.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.50 والمقاومة 63.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد