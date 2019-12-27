شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتخلص من العزم السلبي – تحليل - 27-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات سلبية مؤقتة يوم أمس ويعود للتذبذب قرب حاجز 18.00، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتخلص من عزمه السلبي بشكل ملحوظ، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف زيارة مستوى 18.37 بشكل رئيسي.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 17.60 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.75 والمقاومة 18.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد