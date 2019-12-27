الذهب يستمر بالارتفاع – تحليل - 27-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب مزيد من الميل الصاعد ليبتعد عن حاجز 1500.00 دولار، معززاً التوقعات بمواصلة الارتفاع على المدى اللحظي والقصير، بانتظار زيارة القمة المسجّلة مسبقاً عند 1556.70 كمحطة رئيسية تالية.
المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة قائمة وفعالة ما لم يتم كسر مستوى 1489.00 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1500.00 والمقاومة 1530.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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