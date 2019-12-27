شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستمر بالارتفاع – تحليل - 27-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب مزيد من الميل الصاعد ليبتعد عن حاجز 1500.00 دولار، معززاً التوقعات بمواصلة الارتفاع على المدى اللحظي والقصير، بانتظار زيارة القمة المسجّلة مسبقاً عند 1556.70 كمحطة رئيسية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة قائمة وفعالة ما لم يتم كسر مستوى 1489.00 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1500.00 والمقاومة 1530.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد