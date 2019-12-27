شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستأنف الانخفاض – تحليل - 27-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات سلبية ملحوظة مساء يوم أمس ليبتعد عن مستوى 1.3155، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي الذي يتواجد عند 1.3015، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم السيناريو السلبي المقترح، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 1.3155 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3030 والمقاومة 1.3155

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط