شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين مستقر – تحليل - 27-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين بعض الميل الهابط الطفيف الآن ليقترب من اختبار مستوى 109.33، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة، يدعمها المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 110.50 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن كسر 109.33 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.80 والمقاومة 110.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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