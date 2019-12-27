شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحتاج للعزم الإيجابي – تحليل - 27-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات جانبية وضيقة النطاق ويستقر حول 1.3000، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتخلص من عزمه السلبي، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد بعد اختبار مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% مؤخراً.
وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.2920 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي الأول يتواجد عند 1.3150.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2920 والمقاومة 1.3100
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه الإسترليني يحتاج للعزم الإيجابي – تحليل - 27-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.