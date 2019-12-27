شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحتاج للعزم الإيجابي – تحليل - 27-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات جانبية وضيقة النطاق ويستقر حول 1.3000، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتخلص من عزمه السلبي، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد بعد اختبار مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% مؤخراً.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.2920 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي الأول يتواجد عند 1.3150.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2920 والمقاومة 1.3100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد