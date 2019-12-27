شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبدأ بإيجابية – تحليل - 27-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج اليورو مقابل الدولار تداولات اليوم بإيجابية ملحوظة ليخترق مستوى 1.1108 ويستقر فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية للفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام تحقيق أهدفنا الإيجابية التي تبدأ عند 1.1180 وتمتد إلى 1.1280 بعد اختراق المستوى السابق. التحرك فوق المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات فوق مستوى 1.1030. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1065 والمقاومة 1.1200 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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