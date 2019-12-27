شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 19 من كانون الأول/ديسمبر، بينما لا يزال بصدد ثالث مكاسب أسبوعية له أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:51 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.13% إلى مستويات 109.49 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.63 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 109.43.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.9% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته والتي يستثنى منها الطعام الطازج تسارع النمو إلى 0.8% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة والتوقعات عند 0.6%.

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وفي نفس السياق، أظهرت القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين المستثنى منها الطعام الطازج والطاقة تسارع النمو إلى 0.9% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتوقعات عند 0.7%، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي أوضحت تراجعاً إلى 2.2% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي والتوقعات عند 2.4%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك اليابان عن تقرير ملخص الآراء وصدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت ارتفاع 4.5% مقابل تراجع 14.2% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 5.0%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 2.1% مقابل 7.0% في القراءة السنوية السابقة، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.7%.

كما تابعنا أيضا عن ثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 0.9% مقابل 4.5% في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 8.1% متوافقة مع التوقعات مقابل 7.7% في القراءة السنوية السابقة.