شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الفضة دون حاجز 18$ للأونصة متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ السادس من كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع تسعير الأسواق لتطورات اتفاق المرحلة الأولى بين واشنطون وبكين.

في تمام الساعة 05:24 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس المقبل 0.11% لتتداول حالياً عند 17.98$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 18.00$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.99$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.22% إلى 97.42 مقارنة بالافتتاحية عند 97.54.

هذا وتشهد الأسواق المالية خلال الأسبوع الجاري الذي حمل في طياته عطلات أعياد الميلاد، تداولات متقلبة نسبياً مع ضعف مستويات السيولة في الأسواق المالية، بينما تتوجه الأنظار لتطورات اتفاق المرحلة الأولى بين الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً والذي تم التوصل في منتصف هذا الشهر ومن المرتقب أن يتم التوقيع عليها مع مطلع العام المقبل 2020.

بخلاف ذلك، فقد أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس الخميس أن بكين وواشنطون على اتصال وثيق فيما يتعلق بتوقيع المرحلة الأولي من الاتفاق التجاري، وذلك مع أفادت الوزارة بأن الطرفين لا يزالان يناقشان الإجراءات اللازمة قبل التوقيع عليه، وجاء ذلك عقب ساعات من أعرب المتحدث باسم الخارجية الصينية الأربعاء الماضي عن كون بلاده والولايات المتحدة على اتصال وثيق في الوقت الراهن، بما في ذلك ممثلي الطرفين على الجانب الاقتصادي والتجاري وأنهم يعملون على الاتفاق حول الترتيبات المتعلقة بتوقيع اتفاق المرحلة الأولى.

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ونود الإشارة، لكون تصريحات المتحدث باسم الخارجية الصينية كانت تعد الأولى رسمياً من قبل الجانب الصيني حيال المرحلة الأولى من الاتفاق منذ إعلان واشنطون عن التوصل لاتفاق مؤخراً، مع العلم، أن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قد نوه مسبقاً بأن تفاصيل اتفاق المرحلة الأولى سيتم الإعلان عنها عقب توقيع الاتفاق دون الإفادة بالمزيد من التفاصيل آنذاك.

ويأتي إعلان وزارة التجارة الصينية وتصريحات المتحدث باسم الخارجية الصينية عقب ساعات من أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي عن إجراء حفل لتوقيع الاتفاق مع نظيره الصيني شي جينبينج وأفادته آنذاك بأنه قد تم الانتهاء من الاتفاق ولكن يتم حالياً ترجمته، وفي نفس السياق، فقد نوه أيضا الرئيس الأمريكي السبت الماضي لكون البلدان سيوقعان "قريباً جداً" على الصفقة.

ويذكر أن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة أعلنت قي مطلع هذا الأسبوع أنها ستخفض الرسوم الجمركية على وارداتها لأكثر من 850 منتجاً على مرحلتان، وجاء ذلك عقب أفادت الرئيس الأمريكي ترامب الجمعة الماضية بأنه أجرى "حديث جيد للغاية" مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج، حول المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.

ونود الإشارة، لكون العقود الآجلة لأسعار الفضة تعكس أول خسائر يومية لها في ستة جلسات وأنها لا تزال بصدد ثالث مكاسب أسبوعية لها على التوالي وأفضل أداء أسبوعي لها منذ أواخر آب/أغسطس مع ارتفاعها بأكثر من أربعة بالمائة خلال الأسبوع الجاري متغاضية بذلك عن توالي تحقيق معظم مؤشرات الأسهم العالمية وبالأخص الأمريكية مستويات قياسية جديدة خلال الأسبوع.