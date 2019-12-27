شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو أعلى حاجز 1.11 لكل دولار أمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لتعد بصدد استأنف مكاسبها الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي على أعتاب كشف البنك المركزي الأوروبي عن التقرير الشهري للمركزي الأوروبي وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

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في تمام الساعة 05:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.21% إلى مستويات 1.1121، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1098، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1122، بينما حقق الأدنى له عند 1.1096.

هذا وتشهد الأسواق المالية خلال الأسبوع الجاري الذي حمل في طياته عطلات أعياد الميلاد، تداولات متقلبة نسبياً مع ضعف مستويات السيولة في الأسواق المالية، بينما تتوجه الأنظار لتطورات إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي قد تضر أو تشكك بالصفقات والاتفاقيات التي توصلت إليها إدارته مع الدول الأخرى، وذلك بالإضافة إلى التطلع لتطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.