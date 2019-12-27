شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. بدء سداد رسوم تابلت أولى ثانوى بمكاتب البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ مكاتب البريد، اعتبارا من غدا السبت، استقبال طلاب أولى ثانوى، لسداد رسوم استلام التابلت المدرسى.

وقال عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، إن خدمة سداد رسوم تأمين اجهزة التابلت لطلاب الصف الثانوى ولطلاب الصف الثانى الثانوي للمرة الأولى والثانية، كانت قد بدأت تجريبيا من أمس الخميس، و قدرها 100 جنيه، وذلك بالتزامن مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الاول من العام الدراسى الحالى 2019/ 2020.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلنت فى وقت سابق، أنه سيتم تسليم أجهزة التابلت لجميع الطلاب المصريين العائدين من الخارج والوافدين المقيدين بالصف الثانى الثانوى العام الدارسين بالعام الدراس الجارى، على أن يقوموا بسداد قيمة التأمين وقدرها 100 جنيه بمكتب البريد.

و بالنسبة للطلاب الراسبين خلال العام الدراسى الماضى 2018/2019 ومقيدين بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسيدى الحالى 2019/2020، سيتم تسليمهم التابلت بعد سداد قيمة التأمين 100 جنيه، إما الطلاب المحولين من مدارس دولية ومقيدين بالصف الثانى الثانوى للعام الدراسي 2019/2020 ، يتسلمون التابلت بعد سداد قيمة التأمين.

Advertisements

وحققت الهيئة القومية للبريد نتائج جيدة للغاية بنتائجها المالية للعام المنتهى فى 30 يونيو الماضى على كل المستويات، حيث وصل صافى إيرادات الخدمات إلى 3 مليارات جنيه بزيادة قدرها 800 مليون جنيه عن العام الماضى، أما المحفظة المالية والخاصة بحجم الإيداع فى الهيئة، فوصلت إلى 218 مليار جنيه مقارنة بـ210 مليارات جنيه،

وكان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هيئة البريد لديها 4 آلاف مكتب، كما أنه يتمتع بثقة المواطن المصرى، وخاصة فى المناطق الريفية، كما أنه سيتم تأهيل البريد من أجل تقديم الخدمات للمواطن من هذه المنظومة.

وأضاف "طلعت"، أن هناك فرصة لتقديم الخدمات للمواطنين من خلال إنشاء مكاتب البريد في محطات القطارات والبنزين ومن خلال مراكز التجارية الرئيسية.

وأشار وزير الاتصالات، إلى أن البريد المصرى سينتشر أكثر وأكثر لكى يكون قريب من المواطن المصرى"، موضحًا أن البريد المصرى بدأ بالفعل فى بعض الخدمات مثل سداد فواتير الكهرباء والغاز والإسكان الاجتماعي ومصاريف المدارس وشهادة المخالفات السيارات، موضحًا أنه سيتم قريبا استحداث خدمات أخرى وأهمها تحديث رخص القيادة من خلال مكاتب البريد بالتعاون مع وزارة الداخلية.