شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فريد: أكثر من 30 ألف مستثمر مسجل حديثا بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن عدد المستثمرين المسجلين حديثاً فى البورصة المصرية أكثر من 30 ألف كود، موزعة بين 29.284 ألف كود لأشخاص و17101 لكيانات، مقابل 22.515 ألف كود لأشخاص و1685 كيان عام 2018، ومقارنة بنحو 20.802 ألف شخص طبيعى و1499 شخص معنوى عام 2017.

- انتهت البورصة المصرية فى 13 فبراير الماضى، من تطوير الإجراءات المنظمة لتحديث أسماء العملاء المسجلين (المكوديين) بقاعدة بيانات العملاء سواءً من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وذلك بناءً على دراسة أعدتها البورصة المصرية بمناقشة أطراف السوق العاملة والتى انتهت إلى أن النظام المتبع حالياً فى تحديث بيانات أكواد المتعاملين نتج عنه وجود أكواد قديمة لذات العملاء موقوفة بيعاً وشراءً وبعضها لايزال لديه أرصدة، بالإضافة لضرورة بذل مجهود ووقت من قبل العميل وشركة السمسرة لفترات طويلة لإثبات نقل ملكية أرصدة الأوراق المالية بين الكود القديم والكود الجديد.

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وبناء عليه، قامت إدارة البورصة فى تعديل وتبسيط إجراءات تحديث أسماء العملاء على ذات الكود الموحد للعميل بالبورصة "Unified Code" بدلاً من الإجراء السابق والذى يتضمن ايقاف الكود الحالى والقيام بعملية نقل للأرصدة من الكود القديم الى الكود الجديد.

كما شملت التعديلات، إتاحة أنظمة ربط آلية (Software Development Kit) لشركات السمسرة لسحب الأكواد من خلال الانظمة الالكترونية بشركات السمسرة والمكاتب الخلفية بها وتسمح تلك الطريقة باستمرارية العمل دون التدخل البشرى اللازم لسحب الأكواد الجديدة مما يضمن تلافى أخطاء التنفيذ أو تأخير الأوامر.

وكان محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن طرح الشركات المملوكة للدولة، قد اكد أن أحد أهم الأطر التى تنتهجها الدول لتنشيط سوق الأوراق المالية، مشيرا إلى نموذج أوروبا الشرقية، والتى تحولت من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر من خلال تنشيط سوق المال، عبر طرح العديد من الشركات فى البورصة، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، جدد التأكيد على طرح شركات القوات المسلحة فى البورصة المصرية، أمس الأربعاء، خلال افتتاحه لمجمع الإنتاج الحيوانى المتكامل فى محافظة الفيوم، بقوله : "شركات القوات المسلحة هتنزل البورصة المصرية يبقى كده أتحنا الفرصة لكل القطاعات".