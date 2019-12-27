شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط للأعلى لها في ثلاثة أشهر وسط توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 17 من أيلول/سبتمبر ولتعد بصدد ثالث مكاسب أسبوعية لها على التوالي وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ السادس من كانون الأول/ديسمبر الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية والذي قد يعكس اتساع العجز خلال الأسبوع المنقضي الجمعة الماضية إلى 1.7 مليون برميل مقابل 1.1 مليون برميل.

وفي تمام الساعة 04:30 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم شباط/فبراير 0.15% لتتداول عند مستويات 61.82$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.73$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 61.68$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم شباط/فبراير 0.15% لتتداول عند 68.01$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 67.91$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 67.92$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار 0.11% إلى مستويات 97.44 مقارنة بالافتتاحية عند 97.54، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 97.53.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 0.9% مقابل 4.5% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 8.1% متوافقة مع التوقعات مقابل 7.7% في القراءة السنوية السابقة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أفادت وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بأن روسيا خفضت إنتاجها من النفط باستثناء المكثفات بنحو 240 ألف برميل يومياً مع مطلع هذا الشهر مقارنة مع مستوياته إنتاجها في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، ويذكر أنه أعرب من في مطلع هذا الأسبوع عن كون منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم بلاده، يدسون تقليل القيود المفروضة على إنتاج النفط خلال اجتماع آذار/مارس القادم، مع تأكيده على أن التحالف القائم بين روسيا وأوبك سيستمر وفقاً لحاجة الأسواق.

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كما نوه نوفاك آنذاك لكون أوبك وحلفائها الذين أقروا في مطلع الشهر التوسع في اتفاق خفض الإنتاج العالمي لأوبك وحلفائها أو ما بات يعرف بـ"أوبك بلس" بواقع 500 ألف برميل يومياً ليصل الاتفاق إلى 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية آذار/مارس، يدرسون الخيارات المتاحة والتي تتضمن التقليل التدريجي للحصص أو استمرار العمل بالاتفاق، مضيفاً أن الأمر سيعتمد على تطورات الوضع والتوقعات، بينما أوضح أن الأسواق تشهد حالياً استقرار.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا الاثنين الماضي أظهر بيانات الشحن والجمارك الهندية بأن واردات الهند قد انخفضت من أمريكا الجنوبية خلال تشرين الثاني/نوفمبر لأدنى مستوى لها في قرابة عامين، حيث بلغت نحو 4.28 مليون برميل يومياً الشهر الماضي موضحه تراجع ستة بالمائة عن تشرين الأول/أكتوبر، وذلك وسط سعي مصافي التكرير في ثالث أكبر مستورد للطاقة في العالم لشراء النفط من الشرق الأوسط لتقليل تكاليف الشحن.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا في وقت سابق من الأسبوع الماضي أظهرت بيانات إدارة الجمارك العامة في الصين أن واردات أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، ارتفعت خلال تشرين الثاني/نوفمبر إلى 11.13 مليون برميل يومياً مقابل 10.72 مليون برميل في تشرين الأول/أكتوبر، ومقارنة بنحو 9.61 مليون برميل يومياً في نفس الشهر من العام الماضي.

هذا وقد بلغ متوسط واردات الصين من النفط خلال الإحدى عشرة شهراً الأولى من هذا العام 10.09 مليون برميل يومياً وذلك بزيادة 10.4% عن نفس الفترة من العام الماضي، وأوضحت بيانات الإدارة ارتفاع واردات الصين النفطية من المملكة العربية السعودية 76.3% إلى 1.98 مليون برميل يومياً في تشرين الأول/أكتوبر بسبب تزايد الطلب من مصاف جديدة في الصين، وجاء ذلك قبل أن شهد الأربعاء الماضي البيانات التي أفادت بارتفاع صادرات المملكة من النفط للصين خلال تشرين الثاني/نوفمبر للصين إلى 8.21 مليون طن أو نحو 2 مليون برميل يومياً.

ونود الإشارة، إدارة معلومات الطاقة الأمريكية كشفت الأسبوع الماضي عن توقعاتها بارتفاع إنتاج الولايات المتحدة بحلول كانون الثاني/يناير من النفط الصخري بنحو 30 ألف برميل يومياً إلى نحو 9,135 ألف برميل يومياً، وذلك وسط التوقعات بارتفاع مستويات إنتاج الحقول السبعة الرئيسية في أمريكا، وخفض الإدارة توقعاتها لأسعار النفط للعام المقبل 2020 إلى 60$ للبرميل من 64$ للبرميل للعام الجاري.