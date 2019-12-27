شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية اليوم الجمعة لتلحق بشكل أو بأخر بنظيرتها الأمريكية مع تباين مؤشرات الأسهم اليابانية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.9% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته والتي يستثنى منها الطعام الطازج تسارع النمو إلى 0.8% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة والتوقعات عند 0.6%.

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين المستثنى منها الطعام الطازج والطاقة تسارع النمو إلى 0.9% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتوقعات عند 0.7%، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي أوضحت تراجعاً إلى 2.2% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي والتوقعات عند 2.4%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك اليابان عن تقرير ملخص الآراء وصدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت ارتفاع 4.5% مقابل تراجع 14.2% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 5.0%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 2.1% مقابل 7.0% في القراءة السنوية السابقة، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.7%.

كما تابعنا أيضا عن ثالث أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 0.9% مقابل 4.5% في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 8.1% متوافقة مع التوقعات مقابل 7.7% في القراءة السنوية السابقة.

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ونود الإشارة، لكون مؤشر أم-أس-سي-أي للأسهم الآسيوية يحقق خلال الربع الفصلي الجاري مكاسب تفوق الثمانية بالمائة عقب تراجعه في الربع الثالث، وذلك في أعقاب توسع المصارف المركزية العالمية الكبرى في سياسات التيسير النقدي والتخفيف الكمي بما في ذلك خفض الفائدة بالإضافة إلى التفاؤل بأن واشنطون وبكين بصدد التوقيع الشهر المقبل على اتفاق المرحلة الأولى ضمن الجهود الرامية لحلحلة الخلافات التجارية بينهم.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.28% ليربح 4.78 نقطة ويصل إلى المستوى 1,735.98، بينما تراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.01% ليخسر 2.95 نقطة ويصل إلى المستوى 23,921.97.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فقد شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.80% ليربح 32.03 نقطة ويصل إلى المستوى 4,058.02، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.69% ليربح هو الأخر 20.69 نقطة ويصل إلى المستوى 3,028.04.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.24% ليربح 345.17 نقطة ويصل إلى المستوى 28,209.38، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.48% ليربح هو الأخر 10.60 نقطة ويصل إلى المستوى 2,208.53.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.38% ليخسر 44.68 نقطة ويصل إلى المستوى 11,598.10، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.33% ليربح 22.40 نقطة ويصل إلى المستوى 6,816.60.