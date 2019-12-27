شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب للأعلى لها في قرابة شهرين وسط توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ولتعد بصدد ثالث مكاسب أسبوعية لها على التوالي مع ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ السادس من كانون الأول/ديسمبر الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع تسعير الأسواق تطورات اتفاق المرحلة الأولى بين واشنطون وبكين.

في تمام الساعة 04:07 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير 0.10% لتتداول عند 1,518.00$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,516.50$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,514.40$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار 0.11% إلى 97.43 مقارنة بالافتتاحية عند 97.54.

هذا وتشهد الأسواق المالية خلال الأسبوع الجاري الذي حمل في طياته عطلات أعياد الميلاد، تداولات متقلبة نسبياً مع ضعف مستويات السيولة في الأسواق المالية، بينما تتوجه الأنظار لتطورات اتفاق المرحلة الأولى بين الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً والذي تم التوصل في منتصف هذا الشهر ومن المرتقب أن يتم التوقيع عليها مع مطلع العام المقبل 2020.

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ونود الإشارة، لكون وزارة التجارة الصينية أعلنت أمس الخميس أن بكين وواشنطون على اتصال وثيق فيما يتعلق بتوقيع المرحلة الأولي من الاتفاق التجاري، وذلك مع أفادت الوزارة بأن الطرفين لا يزالان يناقشان الإجراءات اللازمة قبل التوقيع عليه، وجاء ذلك عقب ساعات من أعرب المتحدث باسم الخارجية الصينية الأربعاء الماضي عن كون بلاده والولايات المتحدة على اتصال وثيق في الوقت الراهن، بما في ذلك ممثلي الطرفين على الجانب الاقتصادي والتجاري وأنهم يعملون على الاتفاق حول الترتيبات المتعلقة بتوقيع اتفاق المرحلة الأولى.

ويذكر أن تصريحات المتحدث باسم الخارجية الصينية كانت تعد الأولى رسمياً من قبل الجانب الصيني حيال الاتفاق منذ إعلان واشنطون عن التوصل لاتفاق مؤخراً، مع العلم، أن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قد نوه مسبقاً بأن تفاصيل اتفاق المرحلة الأولى سيتم الإعلان عنها عقب توقيع الاتفاق دون الإفادة بالمزيد من التفاصيل آنذاك.

ويأتي إعلان وزارة التجارة الصينية وتصريحات المتحدث باسم الخارجية الصينية عقب ساعات من أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي عن إجراء حفل لتوقيع الاتفاق مع نظيره الصيني شي جينبينج وأفادته آنذاك بأنه قد تم الانتهاء من الاتفاق ولكن يتم حالياً ترجمته، وفي نفس السياق، فقد نوه أيضا الرئيس الأمريكي السبت الماضي لكون البلدان سيوقعان "قريباً جداً" على الصفقة.

هذا وتعد العقود الآجلة لأسعار الذهب بصدد أفضل أداء أسبوعي لها منذ مطلع آب/أغسطس مع ارتفاعها بأكثر من اثنان بالمائة خلال الأسبوع الجاري متخطية حاجز 1,500$ للأونصة متغاضية بذلك عن توالي تحقيق معظم مؤشرات الأسهم العالمية وبالأخص الأمريكية مستويات قياسية جديدة خلال الأسبوع الجاري، وذلك في أعقاب إعلان الصين في مطلع هذا الأسبوع أنها ستخفض الرسوم الجمركية على وارداتها لأكثر من 850 منتجاً على مرحلتان اعتباراً مع الأول من كانون الثاني/يناير المقبل واعتباراً مطلع تموز/يوليو القادم.