شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار النيوزيلندي للأعلى له في خمسة أشهر أمام الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 25 من تموز/يوليو الماضي وليعد بصدد رابع مكاسب أسبوعية له على التوالي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد النيوزيلندي ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

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في تمام الساعة 02:44 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.16% إلى مستويات 0.6680 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6669، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 0.6682، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6666.

هذا وتشهد الأسواق المالية خلال الأسبوع الجاري الذي حمل في طياته عطلات أعياد الميلاد، تداولات متقلبة نسبياً مع ضعف مستويات السيولة في الأسواق المالية، بينما تتوجه الأنظار لتطورات اتفاق المرحلة الأولى بين الولايات المتحدة والصين أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الجاري ومن المرتقب أن يتم التوقيع عليه من قبل الطرفين في مطلع العام المقبل.