شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات التجزئة في اليابان دون التوقعات خلال تشرين الثاني/نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت ارتفاع 4.5% مقابل تراجع 14.2% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 5.0%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 2.1% مقابل 7.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.7%.

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