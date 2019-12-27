شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان خلال تشرين الثاني/نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة الأولية للإنتاج الصناعي لثالث أكبر دولة صناعية عالمياً والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 0.9% مقابل 4.5% والتي عذلت من تراجع 4.2% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 8.1% مقابل 7.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، متوافقة بذبك مع التوقعات.

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