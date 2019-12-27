شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة أعلى وأقل الوظائف أجرا لـ20 مهنة فى مصر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد متوسطات الأجور والمرتبات موجات ارتفاع وانخفاض وفقا لحجم النمو الذي تشهده القطاعات الاقتصادية، وفي هذا الإطار أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متوسطات الأجور اليومية وفقا للأنشطة الاقتصادية، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2019، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2018، ويرصد تقرير الجهاز 20 مهنة وحرفة بشكل شهرى ومنتظم، حيث شهد التقرير الصادر عن شهر نوفمبر الماضى وجود ارتفاع جماعى لمتوسط أجور الوظائف والمهن خلال فترة التقرير.

وفيما يلي قائمة بمتوسط الأجور اليومية لـ20 مهنة وردت بتقرير جهاز الإحصاء لشهر نوفمبر الماضى:

تصدر العاملين في قطاع التعدين واستغلال المحاجر قائمة الأعلى أجرا فى نوفمبر الماضى، وارتفع المتوسط اليومى للأجر من 94 جنيها إلى 117 جنيها.

في المركز الثاني جاء العاملين بالمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والسفارات والقنصليات الأجنبية خلال الربع الثالث من عام 2019، وارتفع المتوسط اليومي للأجر من 60 جنيها إلى 113 جنيها.

وفي المركز الثالث جاء العاملين فى إمدادات الكهرباء والغاز والبخار فى المركز الثالث، وارتفع متوسط أجره اليومى من 100 جنيه إلى 110 جنيهات.

وجاء العاملين فى قطاع الوساطة المالية والتأمين بالمركز الرابع وارتفع متوسط الأجر من 98 جنيها إلى 109 جنيهات يوميا.

وفي المركز الخامس يأتي العاملين في قطاع التشييد والبناء، وارتفع متوسط الأجر اليومي من 92 إلى 103 جنيهات، بالتساوى مع العاملين في قطاع العقارات والتأجير من 57 إلى 103 جنيهات.

ارتفع متوسط الأجر اليومي للعاملين بقطاع الأنشطة العلمية والتقنية المتخصصة من 78 جنيها إلى 96 جنيها

ارتفع متوسط الأجر اليومي للعاملين بقطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي من 83 جنيها إلى 94 جنيها

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ارتفع متوسط الأجر اليومي للعاملين بقطاع الزراعة واستغلال الغابات وصيد الأسماك من 73 جنيها إلى 86 جنيها

ارتفع متوسط الأجر اليومي للعاملين بأنشطة الفنون والإبداع والتسلية من 67 جنيها إلى 82 جنيها

ارتفع متوسط الأجر اليومي للعاملين بقطاع الصناعات التحويلية من 75 جنيها إلى 81 جنيها

ارتفع متوسط الأجر اليومي للعاملين بقطاع التعليم من 72 جنيها إلى 78 جنيها

ارتفع متوسط الأجر اليومي للعاملين بقطاع خدمات الغذاء والإقامة من 71 جنيها إلى 78 جنيها

ارتفع متوسط الأجر اليومي للعاملين بالأنشطة الإدارية وخدمات الدعم من 68 جنيها إلى 77 جنيها

ارتفع متوسط الأجر اليومي للعاملين بقطاع الصحة وأنشطة العمل الاجتماعي من 68 جنيها إلى 75 جنيها

ارتفع متوسط الأجر اليومي للعاملين بقطاع تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح للمركبات من 64 جنيها إلى 74 جنيها

ارتفع متوسط الأجر اليومي للعاملين بقطاع خدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة للأسر من 53 جنيها إلى 74 جنيها

ارتفع متوسط الأجر اليومي للعاملين بأنشطة الخدمات الأخرى من 62 جنيها إلى 72 جنيها