شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع ملموس فى حركة استيراد الموبايلات والعربيات والتليفزيونات.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية، حتى سبتمبر الماضى، تطور الواردات المصرية من بعض السلع الاستهلاكية المعمرة، قياسا بنفس الفترة من العام الماضي، حيث أظهرت البيانات تحقيق تراجع ملموس في واردات سيارات الركوب، والهواتف المحمولة، والثلاجات، والتليفزيونات، والهوائيات، وبعض أبرز السلع الاستهلاكية الأخرى الأكثر شهرة في بنود الواردات، والأشرطة والأقراص الممغنطة، والأثاث، والمقاعد، وحوامل الفرش.

وفيما يلي قيم الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية:

- مصر استوردت سيارات ركوب بـ 2 مليار و960 ألف جنيه، تساوي نحو 185 مليونا و180 ألف دولار – 16 جنيه متوسط سعر الدولار- في شهر سبتمبر الماضي فقط، مقابل 4 مليار و208 مليون جنيه، تساوى 263 مليون و110 آلاف دولار، بتراجع بلغت قيمته مليار و232 مليون جنيه تساوي 77 مليون و930 ألف دولار.

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- مصر استوردت هواتف محمولة للأفراد من الخارج بنحو مليار و808 مليون جنيه تساوي نحو 113 مليون و566 ألف دولار، مقابل 2 مليار و208 مليون جنيه تساوي نحو 138 مليون و839 ألف دولار، بتراجع بلغ نحو 400 مليون جنيه تساوي 25 مليون و273 ألف دولار.

- مصر استوردت ثلاجات ومجمدات بقيمة 12 مليون و835 ألف دولار، مقابل 15 مليون و618 ألف دولار، بفارق تراجع بلغ مليوني و783 ألف دولار

- مصر استوردت غسالات بنحو مليوني و518 ألف دولار، مقابل 5 ملايين و309 ألف دولار، بتراجع بلغ مليوني و791 ألف دولار.

- مصر استوردت أشرطة وأقراص ممغنطة بأنواعها بنحو 372 ألف دولار، مقابل 12 مليون و673 ألف دولار، بفارق تراجع 12 مليون و301 ألف دولار

- استوردت مصر تليفزيونات وهوائيات بقيمة 36 مليون و233 ألف دولار، مقابل 55 مليون و995 ألف دولار، بتراجع بلغ نحو 19 مليون و762 ألف دولار

- استوردت مصر أثاث ومقاعد وحوامل فرش بقيمة بلغت 11 مليونا و926 ألفا دولار، مقابل 8 ملايين و863 ألف دولار، بزيادة بلغت 3 ملايين و63 ألف دولار.