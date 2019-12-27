شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرقية» الأولى في توطين الوظائف بـ 25.1 ٪ بين مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت مؤشرات «الإحصاء» عن توطين الوظائف في المملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019، أن منطقة نجران كانت أقل المناطق في التوطين، بنسبة 14.9%، مشيرة إلى أن الذكور مثلوا نسبة 10.4%، فيما مثلت الإناث نسبة 4.5%.
وجاءت منطقة الرياض في المركز الثاني، بنسبة 23.5%، مثل الذكور فيها نسبة 15.5%، فيما مثلت النساء 8%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة توطين 22.1%، شكل الذكور منها 14.3%، بينما شكّلت الإناث 7.9%.
وحلت منطقة المدينة المنورة رابعًا بنسبة 21.6% شكّل الذكور منها 15% بينما شكّلت الإناث 6.6%، تلتها منطقة تبوك بنسبة توطين 20.6%، شكّل الذكور منها 13.2%، فيما شكّلت الإناث 7.4%.
وجاءت منطقتا عسير والباحة في المركز السادس بنسبة توطين 18.9%، مثل الذكور في الأولى 14.1% والثانية 14.8%، بينما مثلت الإناث في الأولى 4.8%، والثانية 4.1%، تلتهما منطقة الحدود الشمالية بنسبة توطين 16.4% منها 11.3% للذكور و5.1% للإناث، ثم الجوف بنسبة 16% منها 11.8% للذكور و4.2% للإناث.
وفي المركز العاشر جاءت منطقة حائل بنسبة 15.9%، منها 9.7% للذكور، و6.2% للإناث، تلتها في المركز قبل الأخير منطقة القصيم بنسبة توطين 15.2% منها 10.5% للذكور و4.7% للإناث.
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