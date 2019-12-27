شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرقية» الأولى في توطين الوظائف بـ 25.1 ٪ بين مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

كشفت المؤشرات الاقتصادية التي أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء، عن تصدر المنطقة الشرقية قائمة المناطق الأعلى في توطين الوظائف بنسبة 25.1%، موضحة أن نسبة الذكور مثلت 19.6%، بينما مثلت الإناث 5.6%.

وأوضحت مؤشرات «الإحصاء» عن توطين الوظائف في المملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019، أن منطقة نجران كانت أقل المناطق في التوطين، بنسبة 14.9%، مشيرة إلى أن الذكور مثلوا نسبة 10.4%، فيما مثلت الإناث نسبة 4.5%.

وجاءت منطقة الرياض في المركز الثاني، بنسبة 23.5%، مثل الذكور فيها نسبة 15.5%، فيما مثلت النساء 8%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة توطين 22.1%، شكل الذكور منها 14.3%، بينما شكّلت الإناث 7.9%.

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وحلت منطقة المدينة المنورة رابعًا بنسبة 21.6% شكّل الذكور منها 15% بينما شكّلت الإناث 6.6%، تلتها منطقة تبوك بنسبة توطين 20.6%، شكّل الذكور منها 13.2%، فيما شكّلت الإناث 7.4%.

وجاءت منطقتا عسير والباحة في المركز السادس بنسبة توطين 18.9%، مثل الذكور في الأولى 14.1% والثانية 14.8%، بينما مثلت الإناث في الأولى 4.8%، والثانية 4.1%، تلتهما منطقة الحدود الشمالية بنسبة توطين 16.4% منها 11.3% للذكور و5.1% للإناث، ثم الجوف بنسبة 16% منها 11.8% للذكور و4.2% للإناث.

وفي المركز العاشر جاءت منطقة حائل بنسبة 15.9%، منها 9.7% للذكور، و6.2% للإناث، تلتها في المركز قبل الأخير منطقة القصيم بنسبة توطين 15.2% منها 10.5% للذكور و4.7% للإناث.