شكرا لقرائتكم خبر عن سهم أرامكو يدعم ارتفاع السوق المالية في ختام جلسات الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية جلسة نهاية الأسبوع، أمس الخميس، مرتفعًا 10.35 نقطة ليقفل عند مستوى 8353.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 155 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 160 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 130 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 55 شركة على تراجع.

وبلغت السيولة السوق الرئيسية 3.49 مليار ريال، وجاءت من تداول 155.8 مليون سهم، من خلال تنفيذ 162.2 ألف صفقة، حققت 130 شركة ارتفاعًا فيما تراجعت 55 شركة.

في المقابل، أنهى مؤشر السوق الموازية «نمو» الجلسة على ارتفاع 511.75 نقطة، وبنسبة 7.52%، مقارنة بالجلسة السابقة، وأغلق عند 7314.6 نقطة، وبلغت السيولة في «نمو» أمس 19.8 مليون ريال، من خلال تداول 479.9 ألف سهم، في تنفيذ 1383 صفقة.

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جاء الارتفاع خلال جلسة الأمس بدعم من أسهم قطاع البتروكيماويات، بالإضافة إلى الدعم من أداء سهم أرامكو السعودية، الذي ارتفع بنحو 0.4 في المائة عند مستوى 35.35 ريال.

وتضمن نشاط سهم عملاق النفط في الجلسة تنفيذ صفقة خاصة على 1.33 مليون سهم بسعر 32.1 ريال للسهم، بلغت قيمتها الإجمالية 42.7 مليون ريال.

وقالت أرامكو السعودية، يوم الثلاثاء، إن شركة جولدمان ساكس، «مدير الاستقرار السعري»، لم تنفذ أي عمليات استقرار سعري لأسهم الشركة بعد.

وأعلنت عملاق النفط، استلامها إشعارًا إلحاقيًا من «جولدمان ساكس العربية السعودية»، «فيما يخص الطرح العام الأولي من أسهم المصدر «الطرح» الذي يتضمن الإعلان الثاني خلال مدة الاستقرار السعري»، مضيفة إن الإعلان تضمن «عدم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري حتى الآن». ومن المقرر أن تنتهي مدة الاستقرار السعري لأسهم أرامكو، التي بدأت في 11 من ديسمبر، في 9 من يناير المقبل.