شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع انتظارا لاتفاق واشنطن وبكين والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب أمس فوق المستوى المهم البالغ 1500 دولار لتقترب من الذروة خلال أسبوعين، إذ تعززت التدفقات الساعية إلى ملاذات آمنة في المعدن الأصفر بفضل الضبابية التي تحيط بتوقيع اتفاق المرحلة الأولى‭‭‭‬‬‬ التجاري.

‭‬‬‬وبحلول الساعة 0513 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب 0.3 بالمائة إلى 1503.02 دولار للأوقية «الأونصة».

وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ الخامس من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة عند 1503.87 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة إلى 1507.40 دولار للأوقية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء: إنه سيكون هناك حفل توقيع مع الرئيس الصيني لاتفاق المرحلة الأولى.