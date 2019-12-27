شكرا لقرائتكم خبر عن «النقد» تدعو شركتي وكالة تأمين لتصحيح أوضاعهما تجنبا لسحب الترخيص والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عدم التزام شركتي «رواد التأمين لوكالة التأمين التعاوني»، و«فرسان لوكالة التأمين المحدودة»، باستيفاء كامل المتطلبات النظامية والتعليمات المتعلقة بممارسة النشاط، ولم تتجاوبا مع مخاطبات المؤسسة المبلغة من خلال عناوينيهما المسجلة لديها.

ودعت «النقد» في هذا الصدد الشركتين إلى سرعة مراجعتها لتصحيح أوضاعيهما خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل من تاريخ هذا الإعلان، مؤكدة أنه في حال عدم التجاوب خلال الفترة المحددة، فإنها ستشرع في إجراءات طلب سحب الترخيص.

وأضافت: تأمل المؤسسة مِمَّن له شكوى تجاه هاتين الشركتين سواء من المؤمن لهم أو المستفيدين من التغطية التأمينية التقدم إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.

يأتي هذا الإعلان في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وعلى منع الممارسات غير النظامية فيه، وتطبيقا لما جاء في المادة 18 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بمرسوم ملكي من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.