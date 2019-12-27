شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة اليابان و«المركزي» يضغطان على الشركات لزيادة الأجور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يصعد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ومحافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا ضغوطهما على الشركات الكبرى في اليابان، من أجل زيادة الأجور للمساهمة في تعزيز أداء الاقتصاد الياباني.

وللعام السابع على التوالي قال آبي أمام اجتماع نهاية العام لتجمع الشركات اليابانية (كيدانرين)، إنه يأمل اتفاق الشركات والعمال على زيادة الأجور خلال مفاوضاتهم السنوية بشأن الأجور في الربيع المقبل.

وقال آبي: «الشيء المهم هو الاستثمار في البشر.. نظراً لأنني أقول ذلك كل سنة، فأنا لن أركز كثيراً عليه، لكن لديّ آمال كبيرة للعام الجديد».

وأشارت «بلومبيرج» إلى أن ضعف نمو الأجور في اليابان يمثل عقبة رئيسية أمام الوصول بمعدل التضخم المنخفض في اليابان إلى المستوى المستهدف وهو 2% سنوياً. ويبلغ معدل نمو الأجور في اليابان حوالي 2.1%، وهو ما يقل كثيراً عن معدل 3% الذي يرى المحللون أنه حيوي للوصول إلى معدل التضخم المستهدف.

وخلال الاجتماع نفسه قال محافظ البنك المركزي الياباني الذي تحدث بعد رئيس الوزراء، إنه يأمل تحسن موقف الشركات بالنسبة للأجور والأسعار، وإن نموهما بوتيرة معتدلة سيكون مفيداً للجميع.

وكان المركزي الياباني قد قرر في وقت سابق من الشهر الحالي، الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة دون تغيير بهدف تحفيز الاقتصاد الياباني ورفع معدل التضخم.

Advertisements

إلى ذلك، أظهرت بيانات وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية الصادرة اليوم الخميس، أن عدد مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها خلال نوفمبر الماضي تراجع بأكثر من 10%.

وذكرت الوزارة أن عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي تراجع بنسبة 12.7%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بعد تراجع 7.4% خلال أكتوبر الماضي.

وبذلك يستمر تراجع عدد مشروعات البناء الجديدة في اليابان للشهر الخامس على التوالي. وكان المحللون يتوقعون تراجع العدد خلال الشهر الماضي بنسبة 8.1% سنوياً.

وبلغ عدد المشروعات التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي ما يعادل 834 ألف وحدة سنوياً، مقابل ما يعادل 879 ألف وحدة سنوياً في أكتوبر الماضي. وكان المحللون يتوقعون وصول الرقم خلال الشهر الماضي إلى ما يعادل 882 ألف وحدة سنوياً.

كما أظهرت البيانات تراجع عدد العقود الجديدة التي تلقتها أكبر 50 شركة تشييد في اليابان خلال الشهر الماضي 1.2% سنوياً، بعد ارتفاعه 6.4% خلال الشهر السابق.

(د ب أ)