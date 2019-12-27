منتدى تطوير التكنولوجيا يناقش البنية التحتية وتأثير تطبيق «OTT»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات المنتدى السادس لتطوير تكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور مزودي خدمات الاتصالات في الدولة وعدد كبير من أصحاب الشأن والاختصاص.

وناقش المنتدى الذي ترأسه عبد الرحمن الناصر، مدير أول البنية التحتية والمعايير في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات التوجهات المختلفة في القطاع، والمستجدات ذات الصلة على مستوى العالم، ونتائج الدراسة الاستشارية الخاصة بمشروع مواكبة التطور والتكنولوجيا، الذي أجرته الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. كما شهد المنتدى تقييم الوضع الحالي للخدمات بناء على مستوى التأثير في البنية التحتية والسياسية في دولة الإمارات.

وقال عبد الرحمن الناصر مدير أول البنية التحتية والمعايير في الهيئة: نفخر في دولة الإمارات بامتلاكنا بنية تحتية هي من بين الأفضل على مستوى العالم، وقد جاءت دولة الإمارات في مقدمة الدول العربية في مؤشر الجاهزية الشبكية لعام 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ويظهر ذلك الحالة القوية لقطاع الاتصالات في الدولة، ونجاح الحكومة في تحقيق إنجازات مهمة في قطاع تقنيات المعلومات والاتصالات، لدفع عجلة النمو الاقتصادي الاجتماعي، كما حققت دولة الإمارات تقدماً كبيراً في مؤشر جاهزية البنية التحية للاتصالات (TII ) إذ انتقلت من المركز 25 عالمياً إلى المركز الثاني على مستوى العالم، ويأتي منتدى تطوير التكنولوجيا بنسخته السادسة، لمناقشة المواضيع المتعلقة بالبنية التحتية وتأثير تطبيق» OTT «الخاص بخدمات البث والإعلام المرئي على البنية التحتية، وغيرها من القضايا المتعلقة بقطاع الاتصالات».

وقدمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات خلال أعمال المنتدى عرضاً تقديماً حول مدى تأثير تطبيق«OTT» في تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمستهلك. كما قدمت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» عرضاً عن رؤية مشغلي الخدمة في مجال ال «OTT» في 2020.