شكرا لقرائتكم خبر عن «واحة الزاوية» تؤجل المتبقي من التوزيعات المقررة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «واحة الزاوية القابضة» قيامها بالاجتماع مع كبار المستثمرين في الشركة، والاتفاق بالإجماع على أن يتم تأجيل دفع المتبقي من الأرباح الموزعة والموافق عليها في الجمعية العمومية المنعقدة في أبريل/‏ نيسان الماضي، وذلك إلى وقت آخر سيتم الإفصاح عنه لاحقاً.

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