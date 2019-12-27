سهم «ديار» يجذب ربع تداولات دبي ويقفز 4.64%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

شهدت الأسهم المحلية عمليات تجميع مؤسساتية وأجنبية وإن بدت بنسبة محدودة، بالنظر إلى مستويات السيولة المتدنية خلال الأسبوع، إذا ما تم استثناء صفقتي «أبوظبي الأول»، ب2.46 مليار درهم، لتبلغ سيولة السوقين الأسبوعية 1.14 مليار درهم فقط.

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة أسبوعية 0.13% مع نزول عدد من الأسهم خاصة في العقار، بينما تلقى سوق أبوظبي ضغوطاً من البنوك التي تراجعت به 0.83%.

وخطف «ديار» الأنظار في آخر جلسات الأسبوع، بعد صدور حكم قضائي قطعي لصالح الشركة من محكمة التمييز في دبي، ضد شركة «ليمتلس».

وصعد السهم إثر ذلك 4.64% عند 0.383 درهم، بعد أن جذب 24% من السيولة الإجمالية لسوق دبي، بواقع 32.3 مليون درهم، كما جذب نحو نصف تداولات السوق من حيث الكمية بواقع 84 مليون سهم، ليرتفع السهم بنسبة أسبوعية بلغت 4.36%.

واجتذبت الأسهم سيولة أسبوعية إجمالية بقيمة 3.6 مليار درهم، منها 2.96 مليار درهم في أبوظبي، و649.3 مليون درهم في دبي

وفي ما يتعلق بالتحركات الأسبوعية للأسهم، ارتفع «الإمارات دبي الوطني» 1.16%، و«دبي الإسلامي» 1.11%، و«إعمار مولز» 1.63%، و«الدار» 0.47%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.23%، و«اتصالات» 0.12%، و«العربية للطيران» 1.3%، و«دار التكافل» 4.88%.وفي المقابل، انخفضت أسهم «أبوظبي الأول» 1.05%، و«أبوظبي التجاري» 3.22%، و«إعمار العقارية» 1.71%، و«الاتحاد العقارية» 7.85%، و«أرابتك» 4.41%، و«إعمار للتطوير» 0.51%، و«داماك» 0.13%.