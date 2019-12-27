تراجع مؤشرات الأسهم المحلية وسط سيولة ضعيفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

تراجعت أسواق الأسهم في جلسة نهاية الأسبوع، بنسبة 0.3% في سوق دبي المالي و1% في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسط سيولة ضعيفة لم تتجاوز ال 230 مليون درهم، وسط توجه نحو البيع خاصة على الأسهم القيادية، وذلك مع دخول بعض المستثمرين في عطلة أعياد الميلاد، وابتعادهم عن السوق.

ولا تزال السيولة في مستوياتها المتدينة، لكنها ارتفعت مقارنة مع الجلسة السابقة لتصل إلى 226.3 مليون درهم، بتداول 218 مليون سهم، والتي نفذت في 2606 صفقات، وتوزعت السيولة على 92.4 مليون درهم بتداول 48.6 مليون سهم في أبوظبي، فيما بلغت في دبي نحو 134 مليون درهم، بتداول 169.5 مليون سهم.

سوق دبي

انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة هامشية بلغت 0.30%، بما يعادل 8.2 نقطة، ليغلق عند مستوى 2764.88 نقطة، وسط أداء متفاوت للمؤشرات القطاعية، مع تراجع البنوك والخدمات والسلع والتأمين والاستثمار، وارتفاع العقار والنقل والاتصالات.

وقفز سهم «ديار للتطوير» 4.64% إلى 0.383 درهم، بتداول 32.26 مليون درهم، مع إفصاح الشركة عن حصولها على تأييد من محكمة التمييز لحكم سابق ضد شركة لميتلس. وارتفع أيضاً سهم «أرابتك» 2.3% إلى 1.3 درهم، و«إعمار للتطوير» 0.78% إلى 3.9 درهم، و«إعمار العقارية» 0.25% إلى 4.02 درهم، لكن التراجع طال «الاتحاد العقارية» بنسبة 4.59% و«داماك» 1.59% و«إعمار مولز» 1.06%.

كما تباينت إغلاقات أسهم قطاع البنوك، مع تراجع «دبي الإسلامي» 0.91% إلى 5.46 درهم، بتداول 11.26 مليون درهم، و«جي إف إتش» 0.91% إلى 0.875 درهم، وبنك المشرق 2.5% إلى 78 درهماً، وسط ارتفاع «أملاك» 0.83% إلى 0.487 درهم.

وارتفع سهم سوق دبي وحيداً في قطاع الاستثمار، بنسبة 0.11% إلى 0.925 درهم، فيما تراجع «دبي للاستثمار» 1.53% إلى 1.29 درهم، و«شعاع» 0.10% إلى 0.967 درهم.

ورغم تداولات سهم «أمان» التي لم تتجاوز نصف مليون درهم، إلا أن السهم ارتفع 3.26% إلى 0.444 درهم، فيما تراجع «سلامة» 1.07% إلى 0.554 درهم.

وانخفض مؤشر السلع، مع تراجع «دي إكس بي إنترتيمنتس» 3.52% إلى 0.192 درهم، وفي قطاع النقل، ارتفع «العربية للطيران» 0.65% إلى 1.56 درهم، فيما تراجع «أرامكس» 0.28% إلى 3.55 درهم.

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سوق أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.03%، بما يعادل 52.6 نقطة، ليغلق عند 5050.48 نقطة، متأثراً بتراجع قطاع البنوك 1.03% والاستثمار والخدمات المالية 2% والاتصالات 1.2% والطاقة 1.81%، مع ارتفاع التأمين 1.34%.

وجاءت الضغوط في السوق، بعد أن هبط سهم «اتصالات» 1.2% ليغلق عند 16.42 درهم، بتداولات بقيمة 15.6 مليون درهم.

وتوالت الضغوط على المؤشر العام، بعدما هبط قطاع البنوك، متأثراً بتراجع «أبوظبي الأول» 1.17% إلى 15.14 درهم، بتداول 11 مليون درهم، وتراجع «أبوظبي التجاري» 0.89% إلى 7.82 درهم، بتداول 12.2 مليون درهم.

وتباينت إغلاقات قطاع الاستثمار، مع تراجع «إشراق للاستثمار» 8.18% إلى 0.303 درهم، بتداول 3.54 مليون درهم، فيما ارتفع «الواحة» 0.44% إلى 0.919 درهم، و«الخليج الاستثمارية» 3.85% إلى 1.35 درهم.

وانتقل التراجع إلى سهم «الدار العقارية» الذي انخفض 0.92% إلى 2.16 درهم، بتداول 20.2 مليون درهم، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 0.70% إلى 0.43 درهم.

وسيطر التراجع على إغلاقات أسهم الطاقة، مع تراجع سهم «طاقة» 7.5% إلى 0.555 درهم، و«أدنوك للتوزيع» 2.68% إلى 2.91 درهم، و«دانة غاز» 0.11% إلى 0.925 درهم.

تداولات المستثمرين

وتباينت توجهات المستثمرين الأجانب غير العرب في السوقين، مسجلين محصلة شراء في دبي بنحو 16.8 مليون درهم، ومحصلة بيع في أبوظبي ب 19.6 مليون درهم، فيما بلغت مشترياتهم نحو 45 مليوناً ومبيعاتهم نحو 48 مليوناً.

وتباينت أيضاً توجهات المواطنين، بعدما سجلوا محصلة شراء في أبوظبي بنحو 13.7 مليون درهم، ومحصلة بيع في دبي بنحو 31 مليون درهم، وبلغت مشترياتهم في السوقين نحو 133 مليون درهم، ومبيعاتهم نحو 150 مليوناً.

وسجل الخليجيون والعرب، محصلة شراء في السوقين بنحو 20 مليون درهم مناصفة لكل فئة.

وبلغت مشتريات المؤسسات في السوقين نحو 93 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 105 ملايين درهم، حيث سجلت المؤسسات محصلة بيع في أبوظبي ب 12.2 مليون درهم، ومحصلة شراء في دبي بنحو مليون درهم.