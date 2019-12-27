أسهم الـ «فانجز» تتألق.. وتقود «ناسداك» فوق 9000 نقطة للمرة الأولى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تألقت أسهم التقنية في جلسة الأمس في وول ستريت، حيث صعد سهم «أبل» إلى مستوى قياسي جديد وضع القيمة السوقية للشركة عند مستوى 1.3 تريليون دولار، بعدما ارتفع السهم 1.3% خلال التداولات.

وقادت أسهم التقنية التي تعرف مجتمعة ب«الفانجز» (فيسبوك، أبل، أمازون، نتفليكس، جوجل)، مؤشر ناسداك إلى مستوى 9000 نقطة للمرة الأولى. والأسهم تواصل الارتفاع خلال تداولات الأيام الأخيرة من العام 2019، حيث سجل ارتفاع «جوجل» 0.55% و«فيسبوك» قرابة 1%، كما قفز «أمازون» 2.17%، بينما ارتفع «نتفليكس» 0.36%. ومن أسهم التقنية أيضاً سجل صعود قوي لسهم «تسلا» الذي سجل خلال الجلسة مستوى قياسياً عند 433 دولاراً.

وواصلت الأسهم العالمية صعودها في مسلسل تحطيم الأرقام القياسية، وبعد يوم عطلة لمناسبة عيد الميلاد الأربعاء، سجل المؤشران «ستاندرد أند بورز» و«ناسداك» المجمع مستويات قياسية مرتفعة جديدة يوم أمس الخميس، ليتجه المؤشر القياسي صوب أفضل أداء سنوي له منذ 2013، بفضل التفاؤل حيال اتفاق تجارة وشيك بين الولايات المتحدة والصين.

وفتح «ستاندرد أند بورز» مرتفعاً 3.82 نقطة بما يعادل 0.12 بالمئة إلى 3227.20 نقطة قبل أن يسجل رقماً قياسياً جديداً عند 3.233.71 وتقدم المؤشر «داو جونز» الصناعي 24.01 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 28539.46 نقطة.

من جهتها، بقيت الأسهم الأوروبية مغلقة لليوم الثاني أمس، فيما كانت سجلت الثلاثاء مستويات قياسية رغم المعاملات الهزيلة، وفي إغلاق مبكر للأسواق، زاد مؤشر «ستوكس 600 »الأوروبي 0.12%، ملامساً أعلى مستوياته على الإطلاق، في حين لم يطرأ تغير يذكر على المؤشرين «كاك 40 »الفرنسي و«إبكس »35 الإسباني.

وعاود مؤشر أسهم الشركات المحلية المتوسطة في بريطانيا تفوقه على نظرائه الأوروبيين بصعوده 0.6% إلى مستوى قياسي جديد، في حين حافظ مؤشر الأسهم القيادية على ذروة خمسة أشهر.

وحققت أسواق الأسهم العالمية عائدات استثنائية عام 2019، حيث ارتفعت قيمتها الإجمالية بأكثر من 17 تريليون دولار، وفقًا لتقديرات «دويتشه بنك».

بدأت الأسهم العالمية العام على قيمة سوقية في حدود 70 تريليون دولار، لكنها تجاوزت الآن 85 تريليون دولار. وعزز فرص هذا النمو عدد من العوامل أهمها السياسات المالية المرنة والتطورات الجيوسياسية العالمية.

وتتزايد حالة التفاؤل بعام 2020، وكان العام 2019 شهد اتخاذ البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم نهجاً محفزاً، ما عزز أداء الأسواق. فقد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات هذا العام، وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى النطاق السلبي.

وعلى صعيد التجارة العالمية تبددت حالة الاضطراب التي سادت منذ انتخاب دونالد ترامب وساهم نجاح بوريس جونسون في التخفيف من احتقان أزمة بريكست.

وتقدمت الأسواق الأمريكية موجة الصعود الكبير للأسهم العالمية حيث سجلت مؤشرات بورصة نيويورك مكاسب وسطية بنسبة 20%.