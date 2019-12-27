شكرا لقرائتكم خبر عن مطارات الإمارات تتعامل مع 116.5 مليون مسافر منذ مطلع العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود
حافظت مطارات دولة الإمارات على أدائها العام الجاري مقارنة بالعام السابق، محققة ما يقارب 116.5 مليون مسافر خلال الشهور ال 11 الأولى من العام 2019.
ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للطيران المدني، فقد سجلت المطارات نحو 10.37 مليون مسافر خلال نوفمبر /تشرين الثاني 2019، مقارنة مع 10.4 مليون مسافر في أكتوبر/تشرين الأول. وسجلت المطارات 10.2 مليون مسافر في سبتمبر/أيلول، بعدما شهدت أعلى عدد للمسافرين خلال أغسطس/آب بنحو 12.2 مليون مسافر، مرتفعة من 11.68 مليون مسافر في يوليو/تموز.
حيث سجلت 10.3 مليون مسافر في يونيو/حزيران، و8.82 مليون مسافر في مايو/أيار و10.62 مليون مسافر في إبريل/نيسان، و10.86 مليون مسافر في مارس/آذار و9.8 مليون مسافر في فبراير/شباط و11.3 مليون مسافر في يناير/كانون الثاني.
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