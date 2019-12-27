المراكز التجارية في أبوظبي تطرح عروضاً متنوعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عدنان نجم

سارعت مراكز التسوق في أبوظبي للإعلان عن عروضها الخاصة؛ بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، وبدء العام الجديد 2020، الذي تضمن العديد من العروض الترفيهية والمتنوعة داخل هذه المراكز، أو إطلاق خصومات متنوعة على السلع والمنتجات في المحال التجارية.

وقد أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن أحدث عروضها الترويجية لموسم الشتاء في أبوظبي، متيحة للمتسوّقين فرصة تسوّق بأسعار مدهشة.

قامت مراكز التسوق والمولات التابعة لشركة «لاين للاستثمار والعقارات» المنضوية تحت مظلة مجموعة اللولو العالمية؛ بالتخطيط لمجموعة من الفعاليات المثيرة والتخفيضات الجذابة خلال «حملة الشتاء» من موسم عروض أبوظبي بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي؛ وذلك في الفترة من 26 ديسمبر/‏‏‏‏كانون الأول 2019 حتى 8 فبراير/‏‏‏‏شباط 2020.

وتشمل المولات المشاركة في «حملة الشتاء» من موسم عروض أبوظبي: «الوحدة مول»، و«مشرف مول»، و«الخالدية مول»، و«الراحة مول»، و«مزيد مول»، و«سوق مدينة زايد» في أبوظبي، إضافة إلى «براري أوت ليت مول»، و«الفوعة مول» في العين.

وقال واجب الخوري، مدير شركة «لاين للاستثمار والعقارات»: «تعمل حملاتنا في موسم عروض أبوظبي على جذب المتسوقين إلى المولات، وتؤدي إلى ارتفاع مستوى الإقبال مع تقديمنا لأفضل أنشطة التسوق، وتناول الطعام والفعاليات والعروض الترويجية؛ عبر المولات التابعة لنا في كل من مدينة أبوظبي ومدينة العين؛ حيث سيستمتع أيضاً عملاء مراكز التسوق التابعة لنا خلال التخفيضات الشتوية بموسم عروض أبوظبي بعروض لا تقاوم، وخصومات خاصة مع الفوز بجوائز؛ كجزء من العرض الترويجي».

«دلما مول»

أعلن «دلما مول» عن انطلاق الاحتفالات الشتوية في المركز؛ حيث ينظم المركز التجاري حملة «ون فاي اتصل واربح»، واحدة من الحملات الترويجية التي ينظمها «دلما مول» من 19 ديسمبر/‏‏‏‏كانون الأول حتى 17 يناير/‏‏‏‏كانون الثاني 2020، وتمنح الحملة فرصة لزوار المركز لربح سيارة «شفروليه تاهو» الجديدة كلياً عن طريق السحب الرقمي.

وستشهد الاحتفالات الشتوية أيضاً استضافة «دلما مول» أكبر حفلة تنكرية للأطفال في نهاية هذا الشهر يطلق عليها «Winter Ball»، إضافة إلى العديد من الأنشطة الترفيهية،

ويمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطعمة في «دلما مول» مع أكثر من 60 منفذاً لبيع المأكولات والمشروبات، إضافة إلى مجموعة واسعة من خيارات التسوق والترفيه بما في ذلك مركز الترفيه «زيل» الذي تم افتتاحه مؤخراً.

نيشن غاليريا

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وكشفت إدارة مول «نيشن تاورز غاليريا» عن إطلاق العديد من العروض والفعّاليات في المول؛ تحضيراً لاستقبال العام الجديد؛ واحتفالاً بموسم الأعياد الشتوية؛ حيث ينظم المول معرض «إيماجن نيشن» الفني بتقنية الواقع الافتراضي المعزز، والذي يقدم مجموعة من التجارب التفاعلية التي تستمر لغاية شهر إبريل/‏‏‏‏نيسان 2020، ويشمل ألعاباً ترفيهية تفاعلية لجميع الأعمار مع وسائط سمعية بصرية، إلى جانب عروض ثلاثية الأبعاد تبهر الضيوف بأجواء افتراضية من المستقبل.

واحتفالاً بموسم الأعياد الشتوية ينظم مول «نيشن تاورز غاليريا» العديد من الأنشطة والفعّاليات الاحتفالية للعائلات، والتي تضم مصنع سانتا للألعاب الذي يقدم عرضاً افتراضياً مبهراً ثلاثي الأبعاد يأتي في إطار عروض «إيماجن نيشن» ويستمر لغاية 31 يناير/‏‏‏‏كانون الثاني 2020.

وقال محمد عبد الرازق، مدير العقارات والمرافق لدى مجموعة «إنترناشيونال كابيتال تريدينج» المالكة للمول: «نحن سعداء بتقديم أحدث العروض الترفيهية في المنطقة، وإن هدفنا هو قيادة الابتكار التكنولوجي في مراكز التسوق في الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك من خلال التجارب الفريدة المجانية والمتاحة للجميع، ولا بد لي من القول إننا سوف نقدم عطلة أعياد شتوية استثنائية للمقيمين والزوار في العاصمة؛ من خلال عرض مصنع سانتا للألعاب المسرحية والثلاثية الأبعاد».

«أبوظبي مول»

وفي «أبوظبي مول» يحظى المتسوقون بفرصة زيارة القرية الشتوية، والاستمتاع بطيف من الأنشطة المخصصة لكافة أفراد العائلة، بما فيها اللقاء مع شخصية سانتا المحببة للأطفال إلى جانب مساعديه، والمشاركة في ورش العمل الاحتفالية، ومسيرات كسارات البندق وسوق الشتاء، وسوف يكون لدى الزوّار أيضاً فرصة الفوز بثلاث جوائز نقدية أسبوعياً تبلغ قيمة كل جائزة منها 1000 درهم، إلى جانب أكثر من 800 قسيمة فورية.

وضمن فعّاليات عروض موسم شتاء أبوظبي، يستضيف مول بوابة الشرق احتفالية «وينتر وندرلاند»؛ وذلك بداية من 19 ديسمبر ولغاية 14 يناير 2020، وسوف تتضمن الاحتفالية مساحة لرواية القصص الخيالية للأطفال، ومنطقة صناعة المشغولات اليدوية للأطفال، إلى جانب بيت للأطفال صنع من خبز الزنجبيل ومزلاج ثلج، وسوف يطلق المول أيضاً عرض «تسوق واربح» على العديد من المنتجات الإلكترونية.

ويحتفل «مرسى ياس مارينا» ببداية العام الجديد بمهرجان للألعاب النارية التي سوف تضيء سماء أبوظبي خلال أمسية الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة، وينظم المرسى أيضاً عروضاً ترفيهية مباشرة؛ احتفالاً بالمناسبة، وسوف يتمكن زوار مرسى ياس مارينا خلال ليلة رأس السنة من التنقل مجاناً عبر حافلات مخصصة، والوصول إلى حفل المغني برونو مارس الشهير، والعودة إلى مرسى ياس مارينا؛ للاحتفال في منافذ الأطعمة والمشروبات المرخصة حتى ساعات الصباح الأولى.



حديقة الإمارات للحيوانات



أعلنت حديقة الإمارات للحيوانات في منطقة الباهية في أبوظبي عن عروضها المُغرية؛ لمنح الضيوف والزوار تجربة حصرية مُغايرة للاحتفال بموسم الأعياد، وسيتمكّن الجميع من التمتّع بلحظات الإجازة الساحرة مع أروع الأوقات الترفيهية في حديقة الإمارات للحيوانات، والتي تحمل الكثير من المرح لجميع أفراد الأسرة.