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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «عزيزي» ترسي عقداً لشركة «برستيج»
تاريخ النشر: 27/12/2019
أعلنت «عزيزي للتطوير العقاري»، عن ترسية عقد ثانٍ بقيمة 50 مليون درهم، لشركة «برستيج للإنشاءات» في الإمارات، يتضمن بناء مشروع «بيرتون» في الفرجان.
وقال محمد راغب، المدير التنفيذي للقسم الهندسي في «عزيزي للتطوير العقاري»: «إن الثقة التي تتمتع بها «برستيج للإنشاءات»، وشهرتها الواسعة في الدولة، جعلتها موضع اهتمامنا للتوصل إلى هذه الاتفاقية معها، لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير البناء. ويؤكد هذا العقد حقيقة مهمة، وهي أننا نولي أهمية بالغة إزاء العمل مع أفضل المقاولين، بما يساعدنا على تطوير مشاريع تقوم على أعلى معايير الجودة والمواصفات الجمالية».ويقع المشروع قرب شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخ زايد وخط المترو «إكسبو 2020» الجديد.
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