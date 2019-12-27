«مانشن جلوبال»: إكسبو 2020 يعزز المبيعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مجلة «مانشن جلوبال» إن معرض إكسبو العالمي 2020، والذي من المتوقع أن يستقطب 25 مليون زائر إلى دبي، سيساهم في تعزيز المبيعات العقارية.

ويسلط المعرض الضوء على دبي، التي تعتبر المركز المالي لمنطقة الشرق الأوسط، حيث يقول خبراء إنه سيساهم في زيادة الطلب على الاستثمار في المدينة في النصف الثاني من عامي 2020 و2021.

وقال حيدر تويما، رئيس قسم الأبحاث في شركة «فاليو سترات»، إن وفرة البناء الجديد، تعني أنه بإمكان المشترين الحصول على شقق وفلل بأسعار مخفضة وامتيازات من المطورين، بما في ذلك خطط السداد التنافسية.

وستؤدي فترة الإعداد لإكسبو وانطلاقه، إلى تعزيز نشاط المبيعات، إلا أن المنافسة بين البائعين ستستمر في التأثير على الأسعار.